Inter: nuova idea clamorosa per convincere il Como a cedere Nico Paz

I nerazzurri sono rimasti folgorati dalla qualità del centrocampista argentino ma su di lui c’è l’ombra ingombrante del Real Madrid.

L’Inter continua a lottare su tutti i fronti, ma la testa della dirigenza è già rivolta al calciomercato estivo. La società ha già dimostrato una certa prudenza nelle ultime finestre di mercato, concentrandosi principalmente su acquisti giovani e senza grandi cambiamenti nelle gerarchie della rosa. Questo approccio, però, potrebbe essere destinato a cambiare. I nerazzurri potrebbero prendere in considerazione una vera e propria rivoluzione, puntando su giocatori che possano offrire una spinta maggiore e dare più soluzioni a Simone Inzaghi: la prima mossa è già stata compiuta e potrebbe avere conseguenze anche in uscita.

Centrocampo: doppio obiettivo per il futuro

Al centro del mercato interista ci sono diverse posizioni da rinforzare, soprattutto in mezzo al campo. Tra i nomi da monitorare c’è quello di Davide Frattesi, che potrebbe essere ceduto in estate. Anche il futuro di Asllani e Mkhitaryan è incerto: l’armeno sembra destinato a restare almeno per un’altra stagione ma la sua carta d’identità impone riflessioni sulla sua sostituzione a lungo termine. In questo contesto, emerge un nome che sta facendo crescere sempre più aspettative tra i tifosi e gli addetti ai lavori.

L’Inter ritorna su Nico Paz e punta sul talento bianconero

Nico Paz, attualmente al Como, è uno dei giocatori più chiacchierati per il prossimo mercato estivo. L’argentino, che può essere ricomprato dal Real Madrid, sta impressionando con le sue prestazioni in Serie A. L’Inter sta monitorando la situazione con grande interesse, convinta che Paz possa diventare un punto di riferimento a centrocampo, forse addirittura un tuttocampista per Inzaghi. Il Real Madrid non intende perdere il controllo sul suo cartellino, ed i nerazzurri quindi potrebbero trovare un accordo “alla Brahim Diaz”. Parallelamente il club meneghino, come riporta Inter Live, sta monitorando il giovane attaccante Iker Bravo dell’Udinese. Lo spagnolo costa una cifra intorno ai 5 milioni di euro, ma, ovviamente, non sarebbe pronto per giocare subito nell’Inter. Bravo potrebbe essere girato ad un’altra società italiana o proprio al Como nell’ambito dell’operazione che porterebbe a Milano Nico Paz.

