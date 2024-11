E’ bastata una prodezza per risvegliare l’interesse del Milan che, stando alle ultime indiscrezioni, avrebbe già pronto un piano.

Il Milan ha come focus rinforzare la propria rosa con elementi che possano accrescere il livello tecnico degli uomini a disposizione di Fonseca. Il progetto rossonero è importante e prevede di sedersi a banchetto con le grandi e, ovviamente, perché questo possa accadere la società sa bene che sul fronte mercato non deve farsi scappare certi talenti.

Proprio un suo gol ha risvegliato l’interesse per il giocatore su cui, in realtà, il Club di Via Aldo Rossi ha sempre mantenuto alto un certo interesse. Nelle ultime ore però, stando alle indiscrezioni che circolano, il Milan avrebbe studiato un piano d’azione davvero ben congeniato per portarsi a casa il talento che vale già 40 milioni.

Doppia sfida per il Milan

Il Milan si appresta ad affrontare una vera e propria doppia sfida. Da una parte quella relativa al mercato, e alle possibilità che si palesano per gennaio. Dall’altra parte invece la sfida del campo con la Juventus prossima avversaria in una partita che suona davvero come ultima chiamata per un vivere un campionato da protagonista. Le sirene del mercato lusingano e non molto, soprattutto perché il talento messo nel mirino è uno di quelli che da far tremare i polsi, il suo ultimo gol in Nazionale è una perla che risvegliato l’interesse del Milan che ha già pronto un piano per il grande acquisto.

Il nuovo Kakà argentino

Franco Mastantuono non è un nome nuovo per chi segue il calcio giovanile e sudamericano. Da febbraio, il ragazzo si è guadagnato il titolo di marcatore più giovane nella storia del River Plate, un traguardo significativo considerando la ricca storia del club argentino. Un mese fa, è emerso l’interesse del Milan per questo giovane centrocampista, una mossa che sottolinea il desiderio del club di investire in giovani talenti in grado di dare un valore aggiunto alla squadra nel lungo termine. Il contratto attuale di Mastantuono con il River Plate si estende fino al 2026, con opzioni per un ulteriore anno fino al 2027. Questo contratto include una clausola rescissoria da 41 milioni di euro, cifra che nei giorni finali del calciomercato aumenta a 45 milioni. Per portare Mastantuono a vestire la maglia rossonera, il Milan potrebbe affidarsi a una delle due strategie – scrive PianetaMilan.it: pagare la clausola in due rate oppure accordarsi per l’acquisto del giocatore lasciandolo in prestito al River Plate fino al 2026. Quest’ultima opzione consentirebbe al giovane di arrivare in Italia già forgiato da due ulteriori stagioni nel campionato argentino, con una maggiore esperienza alle spalle.

Moncada, Furlani e Scaroni

Un gol che fa sognare

La prospettiva di vedere Mastantuono con la maglia del Milan diventa ancora più allettante alla luce delle sue recenti prestazioni. In un’amichevole tra le selezioni under 20 di Bolivia e Argentina, il giovane ha dimostrato tutto il suo valore segnando un gol spettacolare. Un cross dalla sinistra, una deviazione di testa di un difensore che tenta di allontanare il pericolo, e poi lui, Mastantuono, che con un controllo di petto e un tiro di sinistro manda il pallone in rete, segnando un vero e proprio golazo. Un gesto tecnico di alta classe che fa ben sperare per il futuro. Di seguito il suo gol da favola in Nazionale.

PFFF, QUÉ GOLAZO DE MASTANTUONO CON LA SELECCIÓN ARGENTINA SUB 20.pic.twitter.com/XfDc7ozKp6 — Sudanalytics (@sudanalytics_) November 14, 2024

