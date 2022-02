Simone Inzaghi studia una variante all’ormai collaudato 3-5-2. Due interpreti devono ritrovare il loro feeling.

Il motore dell’Inter si è inceppato. Non solo la crisi degli attaccanti, anche la manovra è parsa più macchinosa e prevedibile. Sicuramente gli avversari hanno adottato le giuste contromisure per affrontare la banda Inzaghi. Ora, secondo La Gazzetta dello Sport, ad Appiano si studia la nuova via per la costruzione del gioco interista.

Non solo un Calhanoglu in grado di ispirare gli attaccanti in quello che sarebbe un 3-4-1-2 ma soprattutto un nuovo legame con Brozovic. Dal loro feeling possono nascere le fortune dell’Inter e sono lontani i tempi in cui i calciatori si alternavano nel ruolo di play maker. Inzaghi deve trovare una soluzione per rendere più fluida (e piacevole) la manovra dell’Inter, troppo frenetica e spezzettata contro il Genoa.

