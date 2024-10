Il Milan sembra intenzionato a rinforzare la rosa nel mercato di gennaio. Sul taccuino di Moncada svettano due soluzioni, più una terza a sorpresa. Nell’orbita dell’ambizioso progetto sportivo del Milan, la ricerca di nuovi talenti non si arresta mai, soprattutto quando lo scopo è dare una nuova linfa al centrocampo. Dopo un’estate di significative operazioni di mercato che hanno visto il club attivo su più fronti, l’attenzione dei dirigenti rossoneri si concentra ora sulla possibile acquisizione di un centrocampista che possa arricchire il reparto già a partire da gennaio. Obiettivo sfumato L’interesse del Milan per Samuele Ricci non si smentisce ma sembra tramontare. Le trattative con il club granata si preannunciano complesse, dato l’alto prezzo di partenza fissato da Urbano Cairo, che si aggira intorno ai 25 milioni di euro, una cifra destinata forse a salire considerevolmente fino a gennaio, in virtù delle prestazioni del giocatore nel campionato in corso. […]

