Il Milan inizia a guardarsi attorno per potenziare il proprio centrocampo. Nel mirino potrebbe essere un talento spagnolo.

Il Milan è sempre attivo sul mercato alla ricerca di quei giocatori che possano essere funzionali e adatti per la crescita della propria rosa. Il mercato estivo ha dimostrato che l’attuale società bada all’essenziale, al rafforzamento mirato e di qualità.

Nelle ultime ore è emerso un nuovo profilo finito nelle mire dei rossoneri, un talento spagnolo che insieme a Reijnders e Fofana formerebbe un terzetto di centrocampo davvero da sogno. Ecco il profilo che potrebbe offrire al Milan un bel salto di qualità.

Milan: problema di rosa corta

L’interesse del Milan per il talento spagnolo è da contestualizzare nelle indicazioni che ha fornito questo avvio di stagione. Nonostante un mercato estivo di qualità che ha visto arrivare al Milan tutto i profili che la società e il mister si erano prefissati di raggiungere, il Milan ha palesato un problema di rosa corta, almeno in alcuni reparti. A centrocampo ad esempio l’assenza forzata di Bennacer per infortunio ha complicato e non poco i piani di Fonseca nella turnazione degli uomini. Un problema al quale la società vuole sopperire pescando dal mercato un profilo che possa non solo colmare questa assenza ma, al contempo, anche alzare il livello generale di competitività della rosa di Fonseca.

Un trio da sogno con Reijnders e Fofana

Adrian Bernabe non è un semplice giocatore di centrocampo; è un atleta che combina la visione di gioco tipica di un trequartista con le abilità difensive richieste ad un mediano. Questa sua capacità di adattarsi e di contribuire sia in fase offensiva che difensiva lo ha reso particolarmente prezioso per il Parma. Sotto la guida tecnica di Pecchia, ha affinato le sue doti difensive, anche se ciò ha leggermente ridotto i suoi contributi nell’ultimo terzo del campo. Passato per le giovanili di colossi del calcio come il Barcellona e il Manchester City, Bernabe ha affrontato un percorso professionale non privo di sfide, incluso il superamento di gravi infortuni. Ora, però, sembra pronto per compiere il salto di qualità che lo porterebbe a calcare i palcoscenici più prestigiosi. La prospettiva di vedere Bernabe con la maglia del Milan è affascinante non solo per i tifosi rossoneri ma anche per l’entourage del giocatore. Il suo stile di gioco si sposerebbe perfettamente con le necessità tattiche del Milan di Paulo Fonseca, completandosi in modo perfetto in mediana con Fofana e Reijnders, fornendo un elemento di creatività nel cuore del gioco milanista. Tuttavia, con un valore di mercato stimato attorno ai 25 milioni di euro, la dirigenza milanista dovrà agire in modo deciso e strategico per superare la concorrenza e assicurarsi uno dei talenti più intriganti emersi quest’anno in Serie A.

Giorgio Furlani

La concorrenza è già altissima

Attrarre talenti del calibro di Bernabe non è semplice, specie considerando l’interesse manifestato nei suoi confronti da club di prestigio internazionale come Barcellona, Atletico Madrid e Chelsea. Nonostante ciò, il Milan, forte di una proprietà con solidi legami internazionali, potrebbe giocare le proprie carte per assicurarsi le prestazioni di Bernabe. Il calciomercato è un terreno di continua battaglia tra i club, specialmente quando si tratta di accaparrarsi giovani promesse. Per il Milan, l’acquisto di Bernabe rappresenterebbe un’importante dichiarazione di intenti, oltre che un investimento nel futuro del club. L’arrivo dello spagnolo potrebbe infatti colmare alcune problematiche di gioco evidenziate in questa stagione e integrarsi con le caratteristiche degli altri centrocampisti rossoneri.

