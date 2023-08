Un tifoso a Samardzic: «Hai firmato con l’Inter?» Questa la risposta del fantasista serbo dell’Udinese

Un tifoso (Lorenzosuarino237, che ha poi pubblicato il video su TikTok) ha incontrato Samardzic, ormai ad un passo dal passaggio all’Inter.

Un utente (lorenzosuarino237 su TikTok) ha incontrato Lazar Samardzic a Udine pic.twitter.com/qC1qhXeH5g — InterHub (@InterHubOff) August 3, 2023

«Hai firmato con l’Inter? No, ancora no. E quando firmiamo con l’Inter? Eh, non lo so», queste le parole del serbo.

L’articolo Un tifoso a Samardzic: «Hai firmato con l’Inter?» Questa la risposta del serbo proviene da Inter News 24.

