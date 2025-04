Una dichiarazione inaspettata scuote la vigilia di Inter-Bayern: da che parte sta Matthäus?

L’ex Pallone d’Oro, che ha giocato in entrambe le squadre, ha fatto discutere in vista dello scontro di dopodomani.

Nel mondo del calcio, certe partite si caricano di emozioni profonde. I quarti di finale tra Inter e Bayern Monaco non sono soltanto una sfida tra due grandi club europei, ma anche un incrocio di storie e sentimenti. A rendere ancora più speciale questa sfida è la voce di Lothar Matthäus, uno dei simboli del calcio internazionale, che conosce come pochi cosa significhi vestire entrambe le maglie. Il 2-1 conquistato dall’Inter in Germania ha acceso l’entusiasmo dei tifosi nerazzurri, ma il ritorno a San Siro è tutt’altro che una formalità. Dall’altra parte, il Bayern, pur con una formazione rimaneggiata, si prepara a dare battaglia con l’orgoglio ferito di chi non accetta l’idea dell’eliminazione. Le schermaglie verbali sono iniziate: la sfida di mercoledì promette scintille.

Bayern in emergenza ma con fame di rivincita

La formazione tedesca dovrà fare a meno di quattro elementi chiave: Musiala, Neuer, Upamecano e Davies: confermata quindi l’assenza del portiere anche al ritorno. La linea difensiva, tra l’altro, sarà affidata all’ex Napoli Kim che sta attraversando un momento delicato. Secondo Matthäus, l’Inter dovrà approfittare di ogni singola debolezza. “Il Bayern non ama essere pressato, quando manca il respiro perde lucidità”, ha detto l’ex centrocampista in un’intervista a Abendzeitung. Nonostante le assenze, la squadra allenata da Vincent Kompany non parte battuta. L’esperienza, unita alla consapevolezza del proprio potenziale offensivo, può cambiare la partita in qualsiasi momento. Servirà un approccio intelligente e aggressivo, perché l’unico modo per rispondere all’entusiasmo di San Siro sarà quello di congelare il risultato sin dai primi minuti.

La profezia finale del doppio ex

Sul solo match di ritorno l’ex calciatore si è espresso così: “Il Bayern deve prima segnare un gol e non subirne, poi le carte verranno rimescolate. Il Bayern ha pazienza, esperienza e anche qualità. Spero che Kane abbia tenuto da parte i gol per mercoledì. Forse approfitterà del momento decisivo a Milano per portare il Bayern in semifinale“. Infine sulle favorite in generale: “Il Barcellona è favorito in Europa. Flick incarna lo stile che ha reso famoso il Barcellona. Hansi ha sempre giocato un calcio spettacolare, è impressionante“. Parole che non possono far piacere agli interisti ma poche ciance: si parte dall’1-2 firmato Frattesi.

