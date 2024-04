Prima a cena con la squadra all’Hotel Sheraton di San Siro, poi alle 2.30 della notte l’incontro con i tifosi

“Non dormite, arriviamo!” Con queste parole, il capitano dell’Inter ha scatenato l’entusiasmo dei tifosi nerazzurri, invitandoli a partecipare a una celebrazione improvvisata ma indimenticabile nel cuore di Milano. Nonostante il clima rigido di un inverno che sembrava non voler lasciare la città, migliaia di fan hanno risposto alla chiamata, radunandosi in Piazza Duomo per accogliere i loro eroi. La promessa è stata mantenuta: nella notte, tra fumogeni e cori, i giocatori dell’Inter hanno condiviso con i tifosi un momento di pura gioia dopo la vittoriosa conquista della seconda stella.

Lautaro Martinez

La giornata festosa è iniziata subito dopo il match, all’interno dello spogliatoio di San Siro, dove i giocatori hanno dato il via ai festeggiamenti. Tra cori scelti da Dimarco e musica selezionata da Calhanoglu, l’atmosfera si è rapidamente scaldato, coinvolgendo non solo gli atleti ma anche i tifosi, che si sono gradualmente riuniti nei punti nevralgici della città, preparandosi a celebrare insieme ai loro campioni.

Dopo il pullman della squadra ha fatto rotta verso l’Hotel Sheraton di San Siro, dove una cena attendeva i giocatori insieme a amici e familiari. Tuttavia, era evidente che la serata non si sarebbe conclusa all’interno delle mura dell’albergo. Infatti, l’annuncio di un successivo ritrovo in Piazza Duomo ha mantenuto alta l’attenzione dei tifosi, desiderosi di condividere con i giocatori il culmine dei festeggiamenti.

La promessa di un incontro in Piazza Duomo ha trovato realizzazione intorno alle 2.30, quando Dimarco, seguito da altri giocatori chiave come Lautaro e Barella, ha fatto la sua comparsa. Con una t-shirt celebrativa e un berretto con il soprannome “Dimash”, Dimarco ha guidato i tifosi in una serie di cori e momenti di comune allegria. Anche Nicolò Barella, con la sua birra in mano, e il capitano, sventolando una bandiera argentina, si sono uniti alla festa, scatenando il delirio tra i fan presenti.

L’alba ha segnato la fine di una notte memorabile, una di quelle che entrano nella storia di una squadra e dei suoi tifosi. Un evento che, nonostante la stanchezza del giorno dopo, ha lasciato nei cuori dei presenti un ricordo indelebile. Perché, al di là dei risultati sportivi, è questa capacità di unire e condividere emozioni a rendere il calcio uno sport capace di scatenare passioni tanto intense.

