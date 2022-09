Oggi pomeriggio alle 18:30 si gioca Monza-Atalanta, partita valida per la quinta giornata del campionato di Serie A.

Il Monza è l’ultima squadra del campionato ancora senza punti mentre l’Atalanta vincendo andrebbe da sola in testa alla classifica. Stroppa continua a preferire Di Gregorio a Cragno nel ruolo di portiere, gara da ex per Pessina; Gasperini dopo Duvan Zapata perde anche Luis Muriel e deve giocare con un attacco inedito. Di seguito le probabili formazioni.

Duvan Zapata Atalanta

MONZA (3-5-2): Di Gregorio, Marlon, Marrone, Caldirola; Birindelli, Colpani, Sensi, Pessina, Carlos Augusto; Caprari, Petagna. Allenatore: Stroppa. A disp.: Cragno, Izzo, Ferrarini, Carboni, Pablo Marì, Antov, Bondo, Machin, Ranocchia, Molina, Valoti, Vignato, Mota Carvalho, Ciurria, Gytkjaer. Indisponibili: D’Alessandro, A. Ranocchia. Squalificati: – Diffidati: –

ATALANTA (3-4-1-2): Musso; Toloi, Demiral, Okoli; Soppy, De Roon, Koopmeiners, Zappacosta; Ederson; Lookman, Hojlund. Allenatore: Gasperini. A disp.: Rossi, Sportiello, Maehle, Muriel, Boga, Malinovskyi, Zortea, Ruggeri, Hateboer, Scalvini, Pasalic. Indisponibili: Dijmsiti, Palomino, Zapata. Squalificati: – Diffidati: –

Riproduzione riservata © 2022 - CALCIOBLOG