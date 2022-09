La vigilia di Ungheria Italia è stata contraddistinta dal giallo sulle condizioni di Immobile e sulle presunte manovre di Lotito

Non è stata una domenica spensierata nell’attesa di Ungheria Italia. L’eco del caso che riguarda Ciro Immobile ha destato perplessità e un certo disgusto per come la maglia della Nazionale, ancora una volta, sia stata in qualche modo sottomessa alle necessità dei club.

Ma riavvolgiamo il nastro ripercorrendo le tappe della vicenda: l’attaccante azzurro si allena tutta la settimana con i compagni, accusando, però, un lieve dolore muscolare. La scelta è dunque quella di non rischiarlo precauzionalmente nella sfida contro l’Inghilterra, mantenendo il weekend per monitorarne le condizioni.

E così si arriva alla domenica mattina con gli ultimi controlli dello staff medico che inducono all’ottimismo e il giocatore che sembra più convinto che mai di salire sull’aereo per Budapest. Poi, però, ecco il repentino dietrofront con le malelingue a ipotizzare un’intromissione di Lotito per evitare rischi al giocatore. E il successivo comunicato della FIGC a certificare l’accordo tra le parti ma non certo a fugare tutti i dubbi.

Dunque Roberto Mancini dovrà fare ancora a meno del suo attaccante migliore nella sfida decisiva per l’accesso alla Final Four di Nations League: senza Mondiali all’orizzonte, l’appuntamento di gran lunga più importante dei prossimi sedici mesi. Insomma, una domenica da dimenticare. Speriamo che il lunedì sia migliore.

