Ungheria Italia, il 2-0 con cui gli azzurri sono passati a Budapest non fa altro che aumentare il rammarico

Il giorno dopo il 2-0 di Budapest, i quotidiani sportivi analizzano la vittoria dell’Italia.

Un grande successo per gli azzurri contro una Nazionale molto ostica, che negli anni ha saputo vincere contro tutte le big d’Europa. 11 punti nel girone di Nations League e rammarico aumentato per un Mondiale al quale non parteciperemo ma che, con il senno di poi, era più che abbordabile da raggiungere.

L’articolo Ungheria Italia, una vittoria che aumenta il rammarico proviene da Calcio News 24.

Riproduzione riservata © 2022 - CALCIOBLOG