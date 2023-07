Lucas Tousart passa dall’Olympique Lione all’Union Berlino dopo 8 anni in Francia: il comunicato del club tedesco

Nuovo acquisto per l’Union Berlino: la squadra della capitale tedesca ha chiuso con l’Olympique Lione per il trasferimento di Lucas Trousart. Di seguito il comunicato del club.

«L’1. L’FC Union Berlin si è assicurato i servizi di Lucas Tousart, con il centrocampista francese trasferitosi all’Alte Försterei dall’Hertha BSC. Arrivato nel 2015/16 all’Olympique Lyon, sette volte campione di Francia, utilizzandolo prevalentemente a livello giovanile in UEFA Youth League. Nella successiva stagione 2016/17, l’esterno si guadagna un posto da titolare in prima squadra, a cui difficilmente rinuncerà per le prossime stagioni. Il periodo di Tousart nella terza città più grande della Francia si è concluso dopo aver collezionato 165 presenze con l’Olympique in Ligue 1, Coupe de France e Coupe de la Ligue, nonché in UEFA Champions League e UEFA Europa League. “Il viaggio e il successo dell’Union negli ultimi anni sono stati notevoli e non vedo l’ora di affrontare la nuova sfida”, ha dichiarato Tousart, felice di restare a Berlino. “Mi aspetto di ambientarmi rapidamente nel club e contribuire al successo dell’Union”».

