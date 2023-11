Leonardo Bonucci ha parlato dopo il pareggio del suo Union Berlino in casa del Napoli: ecco che cosa ha detto

Leonardo Bonucci ha parlato così a Sky Sport dopo l’1-1 in casa del Napoli. Le dichiarazioni del centrale dell’Union Berlino.

LE PAROLE – «Ci portiamo a casa questo punto fondamentale, era necessario fare qualcosa in più. Adesso però non dobbiamo accontentarci, domenica c’è un impregno complicato contro il Leverkusen. Sarà molto impegnativa, soprattutto per quanto riguarda il piano difensivo. Per noi questo pareggio deve essere un mattoncino importante, sembrava di vivere un incubo. Anche stasera abbiamo preso gol su deviazione fortuita, poi abbiamo avuto una reazione e sapevamo di poter far male al Napoli nelle ripartenze».

Riproduzione riservata © 2023 - CALCIOBLOG