Fernando Urbano, giornalista di A Bola, ha parlato della partecipazione di Rafael Leao al prossimo Mondiale in Qatar

Intervistato da TMW, Fernando Urbano, giornalista di A Bola, ha parlato così di Rafael Leao:

«E’ un giocatore che ha una strada lunga da fare. Non ha ancora ‘protagonismo’: la gente si chiede quando farà le stesse cose che fa col Milan anche in Nazionale. Deve fare, subito, quel che fa in rossonero anche al Mondiale. Lui, Bernardo Silva, Joao Felix: tutti non vivono un momento straordinario. Anche Leao ha fatto poche reti rispetto allo scorso anno, e siamo a un mese dal Mondiale».

