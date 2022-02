Urlo Cagliari a Bergamo: le parole di Pereiro e Cragno

Ecco le dichiarazioni rilasciate da Gaston Pereiro a Sky Sport dopo la vittoria del Cagliari sul campo dell’Atalanta: “Sono molto felice per l’opportunità di giocare titolare e per il lavoro della squadra. Dobbiamo continuare così, abbiamo bisogno di punti. Io lavoro sempre per aiutare la squadra, speriamo che sia un punto di partenza ma la cosa più importante non è a livello personale ma per la squadra, che deve fare punti”.

Queste, invece, le parole del portiere Alessio Cragno sempre a Sky: “Vincere qui non è da tutti, abbiamo avuto un grande atteggiamento e abbiamo lottato su ogni pallone. Per noi e per la classifica è un risultato fondamentale. Da quando siamo tornati dalla sosta invernale c’è un altro spirito, atteggiamento, cattiveria, e non solo in campo. Quando sei in difficoltà e sei stanco, con questo spirito sopperisci alle mancanze. Il nostro obiettivo è tirarsi fuori il prima possibile da qui, ma il fatto che da 4-5 partite abbiamo questo atteggiamento è un punto di partenza fondamentale per salvarci”.