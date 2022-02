Atalanta ko, Gasperini tuona: “Gol di Pereiro con tocco di mano: cosa devo pensare?”

Gian Piero Gasperini non ci sta. Intervistato da Sky Sport dopo la sconfitta con il Cagliari, l’allenatore dell’Atalanta ha tuonato contro il direttore di gara. “Ci sono gli episodi, come sempre, che cambiano la partita. Nel primo gol abbiamo la sensazione che Pereiro la prende di mano. Le abbiamo viste tutte le immagini, sappiamo benissimo che è successo. Gli episodi pesano. La vedono al VAR, ma se non è fallo di mano questo cosa devo pensare?”.

“Abbiamo visto tre immagini e che c’è fallo di mano. Ci sono tre immagini nette e una dubbia. Sul VAR non siamo fortunatissimi in casa, non so come sia stata valutata. È netto che la prenda col braccio, poi cosa devi pensare? L’ha valutato involontario? Non lo so. Sono stati fermi qualche minuto, difficile non vedere che tocca il braccio. Probabilmente è stata interpretata diversamente”.