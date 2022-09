Il terzino del Milan Sergino Dest ha giocato titolare nell’amichevole pareggiata dagli USA per 0-0 contro l’Arabia Saudita

Nella seconda gara amichevole di questa pausa nazionali, gli USA pareggiano per 0-0 contro l’Arabia Saudita.

In campo da titolare anche il terzino del Milan Sergino Dest. Il classe 2000 è rimasto in campo per tutto il match.

