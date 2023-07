Vaciago: «Allegri manager? Deve pensare a come far giocare la Juve». Le parole del direttore di Tuttosport sull’allenatore

Vaciago, direttore di Tuttosport, a Piazza Affari su Tmw Radio ha detto la sua su un possibile ruolo da manager di Allegri alla Juve.

ALLEGRI MANAGER – «Io mi auguro che non accada. Non tanto perché non mi fido del tecnico ma perché non gli darei un doppio ruolo. Non stiamo parlando di una piccola squadra ma di uno dei club più grandi d’Europa. Ci sarebbero tantissime altre cose da fare. Il tecnico dei bianconeri deve pensare a come far giocare la propria squadra. Bisogna anche ricordarsi che quando lo faceva Ferguson questo ruolo al Manchester United era un altro calcio e l’allenatore aveva una grandissima personalità».

