Guido Vaciago, direttore di Tuttosport, ha parlato ai microfoni di Radio 24 circa la decisione della Juve di mettere fuori rosa Bonucci

Guido Vaciago, direttore di Tuttosport, ha parlato ai microfoni di Radio 24 circa la decisione della Juve di mettere fuori rosa Bonucci.

PAROLE – «E’ da almeno un mese che la Juventus ha fatto presente queste cose a Bonucci in privato. Da ieri ha dovuto renderle pubbliche. Le ragioni di questa scelta sono tecniche e politiche, non è più il leader dello spogliatoio. Allegri ha forza e lo ha dimostrato. Bonucci non è mai stato uno che ha unito il popolo juventino, lo ha sempre diviso. Non so in che percentuale, ma non credo che siano tutti addolorati i tifosi bianconeri per questa decisione societaria».

Riproduzione riservata © 2023 - CALCIOBLOG