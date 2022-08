Guido Vaciago ha parlato dell’eccellente prestazione di Di Maria all’esordio con la maglia della Juventus e della vittoria dei bianconeri

Guido Vaciago, direttore di Tuttosport, ha detto la sua circa l’eccellente prestazione di Angel Di Maria al suo esordio con la maglia della Juventus dopo la prima giornata di campionato.

LE PAROLE– «Di Maria non è soltanto un giocatore di classe superiore, forse anche troppo rispetto al nostro campionato come diceva Buffon, ma è anche un clamoroso uomo squadra. Prende le redini del gioco e indica ai compagni anche come battere il fallo laterale. È il leader che troppo spesso è mancato».

L’articolo Vaciago: «Di Maria il leader che serviva alla Juventus» proviene da Calcio News 24.

