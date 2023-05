Vaciago fa ironia: «E ora quanti punti devono togliere alla Juve?». Cresce il margine dei bianconeri sul quinto posto

Guido Vaciago su Tuttosport scrive ironicamente della ‘scomoda’ posizione della Corte d’Appello che dovrà riformulare la penalizzazione di una Juventus che ha sempre più margine sul quinto posto.

«C’è una potenziale comicità nell’immaginare la scena con i giudici sportivi che aggiornano i loro calcoli per togliere alla Juventus la possibilità di partecipare alle prossime coppe europee. Perché la Juventus ha anche la possibilità di vincere le prossime tre partite contro Empoli, Milan e Udinese, aumentando la quota da sottrarre che, evidentemente, per ora è scritta a matita da Chiné e soci».

«Per i bianconeri è difficile un futuro in Europa: ma rendere più complesso il lavoro per escluderla» – scrive Vaciago – «deve essere un malizioso stimolo per gli uomini di Allegri che, nel corso degli ultimi sei mesi, hanno dovuto inventarsi obiettivi virtuali come fossero in un’allucinazione o in un metaverso impazzito».

