Il giornalista e direttore di Tuttosport Guido Vaciago porta alla luce un caso riguardo alla Curva dell’Inter: cosa è accaduto

Vaciago si è espresso così portando alla luce un caso riguardante da vicino la Curva Nord dell‘Inter:

«E il meraviglioso mondo della slealtà sportiva e la scappatoia dell’articolo 4, ma attenzione a farlo valere per tutti. Già, siamo sempre lì, che noiosi che siamo: sempre a parlare di disparità di trattamento. Forse perché, in questi giorni, si ha notizia dal Fatto Quotidiano dell’esistenza di un’inchiesta sull’infiltrazione della criminalità nella curva dell’Inter, con ipotesi di reato piuttosto pesanti. Nessun dirigente dell’Inter è indagato e la notizia è passata per lo più sotto silenzio. Un’identica situazione, ovvero un’inchiesta della magistratura sull’infiltrazione della criminalità nella curva della Juventus, sempre senza che nessun dirigente fosse coinvolto (se non come parte lesa), aveva generato titoli da prima pagina, un’attenzione spasmodica e una serie di udienze davanti alla Commissione Parlamentare Antimafia, nelle quali il procuratore Figc di allora, Giuseppe Pecoraro, aveva accusato il presidente della Juventus, confondendo un’intercettazione telefonica e citandone una mai esistita. Attenzione, è un bene che oggi l’inchiesta sulla curva dell’Inter – non ancora conclusa – non trovi spazio mediatico e non generi bufale davanti alla Commissione Antimafia, perché non ha senso parlare ora. È proprio così che dovrebbe andare».

LE DICHIARAZIONI INTEGRALI

L’articolo Vaciago: «Inter? Nessun dirigente indagato, ma c’è un caso sulla Curva» proviene da Inter News 24.

Riproduzione riservata © 2024 - CALCIOBLOG