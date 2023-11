Guido Vaciago, direttore di Tuttosport, scrive così in avvicinamento al derby d’Italia tra Juve e Inter.

Il suo commento: «Che l’Inter è più forte della Juventus lo dice la facilità con cui i nerazzurri hanno vinto le loro partite finora e la fatica con cui i bianconeri hanno conquistato il secondo, meritatissimo, posto. Quando l’Inter schiaccia l’acceleratore, e può farlo anche per un breve tratto della partita, l’avversario cede. La Juventus, che ha meno qualità nella sua rosa, conquista i gol come un Everest, e poi sa difenderli come Fort Knox. E proprio questa caratteristica potrebbe, almeno parzialmente, colmare il gap tecnico fra le due squadre. La Juventus sa soffrire, ci riesce senza andare nel panico, con lucidità, come a Firenze quando il gol di Miretti è stato difeso per quasi tutto il secondo tempo, senza tuttavia correre molti rischi».

