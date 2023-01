Guido Vaciago a Radio Bianconera parla della Juventus e della sua ripresa da dopo il periodo peggiore nella prima parte di stagione.

Il giornalista Guido Vaciago parla a Radio Bianconera della Juventus, ripercorre le fasi della rinascita della squadra di Allegri: “E’ un percorso di presa di coscienza dei propri mezzi e il modo con cui la squadra a vinto con la Cremonese e con l’Udinese, non convincente ma credendo fermamente di poter vincere, è significativo del percorso che sta facendo. E’ una Juve che sta crescendo nella consapevolezza.“

Conclude così: “Sono molto curioso di capire come giocherà col Napoli, perché è una squadra ancora in costruzione. Potrebbe perdere come fare un altro miracolo e passare. La Juventus è una squadra che l’11 ottobre era morta, che i giornali dicevano che avrebbe faticato a raggiungere la zona delle Coppe, figurarsi la Champions. Col Napoli non si deciderà lo Scudetto, ma può essere importante per la consapevolezza Juve“.

