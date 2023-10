Vaciago: «Scudetto Juve? Allegri è prudente, ma i giocatori hanno ambizioni». Le dichiarazioni del direttore di Tuttosport

Vaciago, direttore di Tuttosport, in un video sui social del quotidiano torinese ha commentato la vittoria della Juve a San Siro contro il Milan per 0-1.

VAGIAGO – «Non una Juve spettacolare, ma a San Siro non si vince mai per caso. La vittoria sul Milan potrebbe far cambiare la narrativa sulle ambizioni scudetto dei bianconeri, ambizioni che qualche giocatore ha tirato fuori e su cui Allegri finora è stato molto prudente».

The post Vaciago: «Scudetto Juve? Allegri è prudente, ma i giocatori hanno ambizioni» appeared first on Juventus News 24.

Riproduzione riservata © 2023 - CALCIOBLOG