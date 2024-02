Il giornalista Vaciago stronca il calciatore della Juve, commento durissimo su di lui, ecco con chi ce l’ha

Intervenuto su Tuttosport, il direttore Guido Vaciago ha così parlato delle ultime dichiarazioni di Alex Sandro dopo Verona–Juve. Ecco cosa ne pensa del rivale dell’Inter e la sua intervista.

VACIAGO – ««Ci è mancata la concentrazione», dice il brasiliano (che, tra l’altro, lo aveva fatto ampiamente capire in campo). E la frase stona un po’ in bocca a uno che prende sei milioni di euro a stagione per mettercela, quella concentrazione, una volta alla settimana per poco più di un’ora e mezza».

L’articolo Vaciago stronca lo juventino: «Uno che prende sei milioni non può dirlo» proviene da Inter News 24.

