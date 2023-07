Guido Vaciago, direttore di Tuttosport, ha espresso il suo pensiero sulle plusvalenze della Roma dopo quanto accaduto alla Juventus

Il direttore di Tuttosport, Guido Vaciago, ha espresso il suo pensiero sulle plusvalenze della Roma. Ecco un estratto del suo editoriale.

PAROLE – «La premessa, doverosa, è che la Roma e il suo direttore sportivo Tiago Pinto hanno commesso nulla di illecito con le ultime operazioni di calciomercato, chiuse repentinamente entro il 30 giugno per questioni bilancistiche. Servivano 30 milioni per quadrare i conti dell’accordo con l’Uefa sul FairPlay Finanziario e 30 milioni sono stati trovati con una rapida sequenza di cessioni di giovani, alcuni dei quali peraltro molto interessanti. Insomma, tutto liscio, molti club devono vendere in questo periodo per mettere a posto il bilancio e la Roma, oltretutto, ha venduto i suoi giocatori per denaro, non inserendoli in scambi. Fine della premessa. Inizio dei dubbi: qual è, però, la differenza fra quanto effettuato dalla Roma in queste settimane, elogiato dai media e approvato dall’ambiente calcistico, e quanto fece la Juventus nelle campagne acquisti e cessioni finite sotto indagine della Procura Federale e costate 10 punti di penalizzazione?».

