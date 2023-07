Mathieu Valbuena lascia l’Olympiacos dopo quattro stagioni. Il club greco saluta il suo ormai ex capitano

Mathieu Valbuena lascia l’Olympiacos dopo quattro stagioni. Il club greco gli ha lasciato un ultimo messaggio.

IL MESSAGGIO – «Oh capitano! Nostro capitano! Grazie di tutto gran vincitore! Per il tuo talento e la tua qualità dentro e fuori dal campo, il tuo spirito battagliero e il tuo cuore di leone! Sei uno dei migliori giocatori che abbia giocato nel nostro Paese e hai degnamente vestito la maglia biancorossa dell’Olympiacos. Non è di certo un addio tra di noi. Come abbiamo già concordato, le nostre strade si rincontreranno presto. Il Pireo è e sarà sempre la tua casa. Sei uno di noi!».

