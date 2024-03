Il Real Madrid rischia il ko contro il Valencia: sotto 2-0 trova il pareggio grazie a Vinicius Jr. e nel finale entrambe le squadre protestano

Il Real Madrid di Carlo Ancelotti rischia contro il Valencia, ma alla fine trova il pareggio. Nella sfida delle 21 de LaLiga, i valenciani vanno in vantaggio con le reti di Duro e Jaremcuk con due reti alla mezzora in rapida successione. Nel finale di tempo, in pieno recupero, Vinicius Jr. accorcia.

Nella ripresa il brasiliano fa doppietta al 76′. Finale rovente, a cominciare dal brutto infortunio capitato a Diakhaby e poi con il Valencia che ottiene un calcio di rigore, ma che il VAR, dopo una lunga review, decide di non convalidare. Ultimi minuti poi di assedio del Valencia, che però non riesce a trovare la rete nonostante due chance nitide di Peter Gonzales. Alla fine il Real Madrid trova anche la rete del 3-2 con Bellingham, ma la rete è arrivata un attimo prima del triplice fischio dell’arbitro, che viene poi accerchiato dalle proteste dei madrileni, con Bellingham espulso.

Riproduzione riservata © 2024 - CALCIOBLOG