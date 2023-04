Ivan Juric potrebbe lasciare la panchina del Torino al termine della stagione. Questa la situazione legata alla squadra granata

Continuano le voci sui cambi di allenatore per la prossima stagione, voci che non riguardano soltanto l’Inter e Simone Inzaghi: in questo caso si parla di Ivan Juric e del Torino. Secondo quanto riportato da Tuttosport, il tecnico croato potrebbe chiedere la rescissione contrattuale.

In caso di un suo addio, i nomi preferiti dalla dirigenza granata sono quelli di Alessio Dionisi (attualmente al Sassuolo) e Paolo Zanetti (dell’Empoli).

L’articolo Valzer panchine: Juric potrebbe lasciare il Torino, sondati Dionisi e Zanetti proviene da Inter News 24.

Riproduzione riservata © 2023 - CALCIOBLOG