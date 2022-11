Ecco le parole di Marco Van Basten al canale Youtube di Carlo Pellegatti, ecco cosa dice sul Milan, l’ex rossonero.

Sono queste le parole di Marco Van Basten al canale Youtube del giornalista Carlo Pellegatti, parla dei suoi ricordi del Milan di Capello: “In quel periodo con Capello eravamo un grande gruppo. Con Sacchi sono stati anni importanti a livello tattico, mentre con Capello eravamo un po’ più liberi. Capello ha lavorato di più sulla mentalità dei giocatori, anche perchè tatticamente eravamo già a posto.“

Conclude così l’ex attaccante rossonero: “Quello era il Milan più forte. Avevamo una difesa piena di stelle, a centrocampo c’erano altre stelle e così anche in attacco. Avevamo i giocatori più forti al mondo in tutti i reparti. E’ sempre bello per me parlare della mia vita milanista, sono stati anni bellissimi.“

