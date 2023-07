Van de Beek via dallo United? Ecco dove potrebbe giocare l’ex obiettivo del Milan per rinforzare il centrocampo

Le strade di Donny van de Beek e del Manchester United sembrano destinate a interrompersi nel corso di questa sessione di mercato. L’ex obiettivo del Milan potrebbe ripartire dalla Spagna.

Come riportato da Relevo, infatti, la Real Sociedad è concretamente interessata al centrocampista olandese e starebbe provando in queste ore a trovare l’accordo con tutte le parti in causa per portarlo ne La Liga.

The post Van de Beek via dallo United? Ecco dove giocherà l’ex obiettivo del Milan appeared first on Milan News 24.

Riproduzione riservata © 2023 - CALCIOBLOG