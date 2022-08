L’ex Inter Van der Meyde ha consigliato ai nerazzurri di tenersi stretti Denzel Dumfries: le sue parole a La Gazzetta dello Sport

IL CONSIGLIO “Ho sempre pensato che l’Italia fosse perfetta per Dumfries: è uno che lavora sodo e dà positività, non smette mai di correre e non lo riesci a fermare. Mette intensità dentro la partita e anche in nazionale spesso è uno dei più pericolosi. E poi in Serie A l’ho visto crescere nella tattica, è più attento in difesa e non fa mai un cross o una giocata banale davanti. Non deve andarsene adesso, la squadra sarà pure più agguerrita: Lukaku vuole dimostrare di essere il migliore centravanti del mondo e trascinerà tutto e tutti. Quanto vale? Partiamo da 80! Ma io spero che non ci si fermi prima. Dove lo trovi un altro così sulla fascia soprattutto alla fine del mercato?»

