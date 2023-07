Edwin Van der Sar, ricoverato d’urgenza ieri dopo un emorragia cerebrale, è ancora in terapia intensiva: il comunicato dell’Ajax

L’Ajax, tramite un comunicato stampa, ha aggiornato la situazione clinica di Edwin Van Der Sar. L’ex portiere e dirigente dei lanceri si trova attualmente in terapia intensiva dopo il ricovero di ieri per una emorragia cerebrale. Di seguito il comunicato.

«Edwin van der Sar rimarrà per il momento in terapia intensiva. Le sue condizioni sono stabili ma ancora preoccupanti. L’Ajax condivide queste informazioni per conto di Annemarie van der Sar, la moglie di Edwin. La famiglia Van der Sar, insieme all’Ajax, è grata e profondamente toccata dai tanti messaggi di sostegno».

