Vanheusden vittima di un infortunio ai tendini del ginocchio: cosa è accaduto al giocatore di proprietà dell’Inter

Zinho Vanheusden sarà assente al raduno del Belgio. A renderlo noto è la stessa Federazione che fa sapere come il difensore, scelto per la seconda volta consecutiva da Domenico Tedesco, è costretto saltare gli impegni ancora una volta per infortunio.

Il giocatore di proprietà dell’Inter, in prestito allo Standard Liegi, ha accusato un leggero stiramento ai tendini del ginocchio durante il match di sabato scorso tra Anversa e Standard Liegi, stravinto dai padroni di casa per 6-0.

L’articolo Vanheusden non convocato dal Belgio: problema ai tendini del ginocchio proviene da Inter News 24.

