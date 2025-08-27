Il Milan spinge per un nuovo innesto che ha vestito la maglia dell’Inter: trattativa da 15 milioni per rinforzare il reparto rossonero

I tifosi rossoneri confidavano nell’esperienza e nella bravura di Massimiliano Allegri per iniziare con il piede giusto il nuovo campionato. Tuttavia, non è una novità per il tecnico livornese collezionare pesanti sconfitte all’esordio di Serie A, sempre contro squadre neopromosse: nelle due esperienze a Milano ha perso clamorosamente contro la Sampdoria nel 2012, contro l’Hellas Verona nel 2013 e, lo scorso sabato sera, contro la Cremonese.

Oltre ai gravi errori in fase difensiva, a pesare contro i grigiorossi lombardi è stata anche la mancanza di incisività in fase di realizzazione, complice anche l’assenza di pedine preziosissime che lo scorso anno avevano fatto la differenza e che quest’anno hanno preso un’altra strada.

In questo contesto, il mercato entrerà nella sua fase più calda nei prossimi giorni e, proprio in virtù del poco tempo a disposizione, nelle ultime ore sarebbe emerso un nuovo profilo che potrebbe rinforzare la fase offensiva rossonera: si tratta di un giocatore che in passato ha indossato la maglia della storica rivale del Diavolo, l’Inter. Un clamoroso passaggio sull’altra sponda dei Navigli.

Dall’altra sponda dei Navigli: il Milan punta su un passato all’Inter

La sconfitta contro la Cremonese ha portato anche a un vertice tra la società e l’allenatore per definire le ultime strategie di mercato. Allegri ha suggerito di sondare il profilo di una mezzala tecnica, capace di inserirsi e con il gol nei piedi: un incursore che possa colmare la pesante assenza di Tijjani Reijnders, oggi in forza al Manchester City. Ora la dirigenza è chiamata ad accontentare le richieste del tecnico, e il nome finito nel mirino è quello di Giovanni Fabbian, attualmente al Bologna ma con un passato all’Inter.

La partenza dell’olandese – considerato uno dei migliori centrocampisti in circolazione – ha lasciato un vuoto importante sia nel reparto di centrocampo che nella fase offensiva. Lo scorso anno, il centrocampista – oggi al Manchester City – aveva messo a segno ben 15 gol con la maglia del Milan, numeri che ora dovranno essere rimpiazzati con un profilo all’altezza. In questo senso, il classe 2003 Giovanni Fabbian potrebbe rappresentare un’alternativa di livello.

Secondo quanto riportato da Matteo Moretto, si tratterebbe di un’operazione sulla base di 12-13 milioni di parte fissa, per un totale complessivo di 15 milioni di euro. I contatti tra le due società sono già avviati, in attesa che il Diavolo possa formalizzare la prima offerta ufficiale.

L’operazione, tuttavia, è legata anche ad alcune uscite a centrocampo. Il club rossonero, infatti, deve ancora definire il futuro di Yacine Adli e Ismael Bennacer, mentre Yunus Musah resta un obiettivo concreto dell’Atalanta.

L’ex Inter potrebbe rappresentare proprio quel profilo di mezzala di inserimento con fiuto del gol – qualità evidenziate dai 4 gol messi a segno lo scorso anno con la maglia del Bologna in 41 presenze – che Allegri sta cercando. Tuttavia, il suo arrivo dipenderà dalle cessioni nel reparto.