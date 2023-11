La rete meravigliosa di ieri lo ha fatto diventare l’uomo del momento: l’esterno ha compiuto 3 giorni fa 26 anni ed ora è pronto ad estendere il suo legame col club.

L’Inter riprende la vetta della classifica dopo averla lasciata solo per qualche ora alla Juventus vittoriosa col Cagliari: i nerazzurri hanno risposto battendo un buon Frosinone. La gara si è rivelata forse più difficile del previsto ma ci ha pensato la giocata del campione a sbloccarla.

La magia

Federico Dimarco ha segnato con un tiro a pallonetto da più di 50 metri, ovvero poco oltre il centrocampo ma da posizione estremamente defilata: non è chiaro e forse non lo sarà mai quanto volontario sia stato il tutto, lui ha ammesso di aver visto il portiere avversario fuori dai pali.

Federico Dimarco

Il rinnovo

Non è certo questa prodezza a cambiare le carte in tavola per il prolungamento del contratto in scadenza nel 2026; i discorsi erano ben avviati e c’è molto ottimismo sul buon esito della trattativa. Il caso del quinto non è certo quello più spinoso dell’Inter, come si deduce dalla scadenza non imminente; c’era però l’esigenza di adattare lo stipendio al suo status che negli ultimi anni è cresciuto parecchio. Dimarco era la riserva di Perisic e sopratutto se non fosse arrivato Simone Inzaghi sarebbe partito; nessuno dei predecessori dell’attuale tecnico lo considerava. La Gazzetta dello Sport riporta che l’accordo per il rinnovo con raddoppio dell’ingaggio avverrà in tempi brevi: lo stipendio passerà dagli attuali 2,2 a 4 milioni a stagione. Il buon esito della trattativa non dovrebbe essere in discussione considerato l’attaccamento ai colori del ragazzo.

L’articolo L’Inter vuole blindare Dimarco, intesa ad un passo per il rinnovo proviene da Notizie Inter.

Riproduzione riservata © 2023 - CALCIOBLOG