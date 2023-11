I dirigenti nerazzurri serrano le fila per i prolungamenti dei contratti dei giocatori più importanti della rosa.

L’Inter si gode il primato in classifica in attesa del big match contro la Juventus del 26 novembre; i nerazzurri hanno ora la miglior difesa in solitaria ed il capocannoniere del campionato.

La situazione

Si tratta, manco a dirlo, di Lautaro Martinez, colui che ieri non è riuscito a segnare nonostante ci abbia tentato più volte senza ovviamente tralasciare l’obiettivo primario, ovvero la vittoria di squadra. La Gazzetta dello Sport ha fatto il punto sulla situazione relativa al rinnovo del contratto dell’argentino. L’attuale vincolo scade nel 2026 ma c’è la volontà sia della società che del giocatore di estendere la durata dell’accordo. C’è già stato un primo incontro tra le parti in cui si è andati anche oltre i semplici contatti esplorativi anche se per giungere a dama ci vorrà ancora tempo.

Lautaro Martinez Supercoppa Italiana

La novità

Secondo la rosea entro fine mese ci sarà un secondo incontro che con ogni probabilità non sarà decisivo: la trattativa è delicata ed è molto importante anche se il numero 10 sembra effettivamente non considerare minimamente l’ipotesi di un futuro lontano da Milano. Il capitano è attualmente insieme a Thuram e Calhanoglu il più pagato della rosa con uno stipendio di 6 milioni a stagione: occorre quindi che la società scavalchi l’attuale tetto ingaggi. L’idea è quella di prolungare fino al 2028 con uno stipendio di 8 milioni a stagione; basterà?

L’articolo Inter: positivo il primo incontro con l’agente di Lautaro, ne seguirà un altro a breve proviene da Notizie Inter.

Riproduzione riservata © 2023 - CALCIOBLOG