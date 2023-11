Joaquin Correa, in prestito dall’Inter al Marsiglia, si sta rivelando un flop tra le fila del club francese: le ultime notizie

L’esperienza di Joaquin Correa, in prestito dall’Inter al Marsiglia, non sta andando per nulla bene.

L’accordo tra le due società prevede l’obbligo di riscatto dell’argentino solo in caso di qualificazione alla prossima edizione della Champions League. Uno scenario quanto mai improbabile, data la decima posizione attuale in classifica, ben lontana dal piazzamento tra le prime 3 necessario per accedervi.

A questo si aggiunge l’impatto fantasma del Tucu all’assetto della squadra: finora ha disputato 9 partite tra campionato ed Europa League, di cui 6 da titolare e nessuna di queste per 90′, senza mai lasciare traccia con un gol, un assist o una giocata importante. Un rendimento che di certo non invoglia il club a scommettere su una riconferma.

L’articolo Correa, salta il riscatto da parte del Marsiglia Lo scenario proviene da Inter News 24.

Riproduzione riservata © 2023 - CALCIOBLOG