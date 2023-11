Alessandro Vocalelli infiamma l’atmosfera in vista del derby d’Italia del 26 novembre tra Juve e Inter: le sue dichiarazioni

Sulle frequenze di Radio Radio, Alessandro Vocalelli si proietta alla super sfida del 26 novembre che coinvolgerà Juve e Inter. Le sue considerazioni sul momento delle due società.

LE PAROLE- «Per me Dimarco ha crossato, voleva crossare lungo dall’altra parte del campo. Secondo me eh, per carità, voleva crossare e gli è venuta questa maglia: voleva dare forza per far arrivare la palla al compagno. Non lo sapremo mai. Derby d’Italia La favorita, quasi in maniera oggettiva, è l’Inter. Alcune sue riserve farebbero i titolari della Juventus: Davide Frattesi lo sarebbe, Carlos Augusto lo sarebbe. Questo accresce i meriti della Juventus, però non è che ridimensiona l’Inter: sta facendo bene il suo. Quella che sta facendo più delle sue potenzialità è la Juventus, al netto del fatto che non ha la Champions League».

L’articolo Vocalelli provocatorio: «Le riserve dell’Inter sarebbero titolari alla Juve» proviene da Inter News 24.

