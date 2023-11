L’ex attaccante della Lazio è in prestito con obbligo di riscatto vincolato: appare difficile al momento che il diritto diventi effettivamente obbligo.

Joaquin Correa dopo aver deluso nel suo biennio interista non riesce ad incidere neanche tra le fila del Marsiglia; non sembra esserci più traccia del giocatore che aveva incantato con la maglia della Lazio.

I trascorsi

L’Inter lo comprò 2 anni fa dai biancocelesti su indicazione di Simone Inzaghi che lo aveva allenato nella capitale; in realtà l’obiettivo primario era Marcus Thuram ma il francese si fece male quando l’accordo era in dirittura d’arrivo e quindi i nerazzurri ripiegarono sul Tucu. La spesa fu molto ingente, più di 30 milioni di euro e l’argentino partì anche molto bene: subito una doppietta contro l’Hellas Verona a far presagire grandi cose. Tuttavia i lampi furono ben pochi colpa della scarsa tenuta fisica: Correa è spesso ai box a causa di numerosissimi infortuni che non gli permettono di dimostrare le sue qualità che comunque sono indubbie.

Joaquin Correa

Gli scenari

L’Inter lo ha ceduto in prestito con obbligo di riscatto in caso di qualificazione del Marsiglia alla prossima Champions League: occorre quindi che il club allenato da Gattuso arrivi almeno terzo in classifica visto che la quarta partecipa ai preliminari. Il Marsiglia al momento è decimo e Correa non ha realizzato né goal né assist finora in 9 presenze. Stando a quanto riporta FcInter1908.it è molto probabile non solo che torni all’Inter ma è anche che vi rimanga fino alla scadenza del contratto, giugno 2025. I nerazzurri infatti per non fare minusvalenza potrebbero non accettare la prossima estate offerte inferiori al suo valore a bilancio, ovvero poco più di 8 milioni; difficile che qualcuno voglia investire tanto per un trentenne.

L’articolo Un incubo l’avventura francese di Correa: c’è il rischio concreto di un ritorno proviene da Notizie Inter.

Riproduzione riservata © 2023 - CALCIOBLOG