Il tecnico dell’Inter Simone Inzaghi elogia il lavoro dei suoi ragazzi che rispetto all’anno scorso sembrano sottovalutare meno le cosiddette piccole.

Simone Inzaghi ha parlato in conferenza stampa dopo Inter-Frosinone proiettandosi anche alla sfida contro la Juventus. “Chiaramente abbiamo fatto queste sei partite da sosta a sosta nel migliore dei modi, vincendole e giocando bene. Dobbiamo lavorare come facciamo dal 13 luglio: ho un grande gruppo che deve continuare a crescere. Avevamo fuori qualche giocatore importante, per Pavard ci vuole tempo, Cuadrado dobbiamo vedere come reagisce, mentre Asllani potrebbe esserci dopo la sosta”.

Il fattore che colpisce

“La concentrazione, come lavorano e la voglia di stare insieme. E’ un bellissimo gruppo, accettano con serenità le decisione mie e dello staff. Devono continuare in questo modo, cercando di fare prestazione come nelle ultime sei partite. Abbiamo visto prima della sosta squadre favorite perdere punti, per noi era importante continuare il nostro cammino. Abbiamo trovato una squadra che ha saputo metterci in difficoltà”.

Allegri Massimiliano

Verso col Derby d’Italia

“Siamo ancora a un terzo del campionato. E’ una partita importante, sappiamo cosa rappresenta per noi e per i tifosi. Si sfideranno le prime sei in classifica dopo la sosta, per cui noi dobbiamo lavorare nel migliore dei modi. Favorita Ascolto quello che dicono. Marotta ha tantissima esperienza, più di tutti quanti noi. Io auguro alla mia squadra di fare più partite possibili come l’anno scorso, poi il tempo e il campo dirà chi andrà più lontano. Sappiamo che tutte le squadre affronteranno delle difficoltà, bisogna essere bravi ad affrontarle tutte insieme. Siamo alla tredicesima partita, Inter e Juventus sono quelle che hanno fatto meglio, ma il percorso è lunghissimo ed è presto per fare bilanci”.

