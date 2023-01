Ecco le parole di Franco Vanni, giornalista a SportItalia parla del possibile rinnovo di Skriniar con l’Inter.

Sono queste le parole di Franco Vanni, il giornalista parla a SportItalia dell’Inter, ma soprattutto di Skriniar: “Per Skriniar l’Inter farà tutto ciò che può per trattenerlo. L’offerta è quella. Si tratta di circa sei milioni più bonus, ovvero il tetto massimo della società. Nella follia del calcio odierno sono forse anche pochi. Il problema è che ora i prezzi li fa la Premier League. Le squadre italiane si trovano a dover pagare stipendi come quelli dei top club europei.“

Fabrizio Biasin conclude così a Calciomercato.it: “L’Inter ha fatto un’offerta a Skriniar oltre un mese fa da sei milioni più bonus da quattro o cinque anni e sta lavorando su ulteriori bonus. Dall’altra parte, in Francia, c’è una proposta vicina alla doppia cifra dei dieci milioni di euro a stagione. L’unica semi-certezza che abbiamo è che l’Inter gradisce una risposta da Skriniar entro la partenza della squadra per l’Arabia Saudita. Oltre non vorrebbe andare.“

