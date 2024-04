Il giornalista di Repubblica Franco Vanni ha ipotizzato diversi scenari per il futuro del club nerazzurro.

Franco Vanni ha parlato del futuro societario dell’Inter in una diretta sul canale Twitch di FcInter1908.it. “Pimco non è per sempre: il fatto che Zhang trovi fondi non significa che voglia tenersi l’Inter per sempre. Carlo Festa si è sbilanciato nel dire che si tratterebbe di un prestito ponte verso una cessione: io questa evidenza non la ho, nel senso che dovremo vedere come sarà strutturata l’operazione una volta chiusa. Zhang ogni anno paga tanti interessi e non può andare avanti per sempre: c’è una parte del debito che ha contratto l’Inter con un bond quotato e pesa sul club ed è un freno, poi c’è quello di Oaktree che è sulla società attraverso la quale Zhang controlla l’Inter”.

Steven Zhang

Il parere

“E’ improbabile che Zhang voglia continuare a controllare una società pagando interessi su interessi: è più probabile che trovi un giorno qualcuno che gli dia i soldi che vuole. Un importante dirigente bancario che conosco mi diceva che Zhang per uscire senza farsi male dovrebbe prendere un miliardo e cento più o meno. La famiglia Zhang è ancora molto ricca e può anche decidere di uscire perdendoci qualcosa, ma innanzitutto deve averne voglia, e a me sembra innamorato dell’Inter e del suo lavoro, e poi deve trovare qualcuno che metta un miliardo e cento. Il problema è che i fondi pagano poco: non fanno regali, fanno i loro interessi”.

La previsione

“Quindi sulla cessione dovremo vedere com’è strutturata l’operazione, le condizioni a cui verrà chiuso il finanziamento e la durata: dovessi scommettere un euro, scommetterei sul fatto che tra tre anni Zhang avrà venduto, però è una mia idea. Ma già nel 2021 pensavo che potesse trovare un acquirente, non è successo ed è stato un bene per l’Inter”.

L’articolo Vanni: “Zhang ogni anno paga tanti interessi e non può andare avanti per sempre, probabile che riesca a vendere prima o poi” proviene da Notizie Inter.

Riproduzione riservata © 2024 - CALCIOBLOG