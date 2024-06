L’ex centrocampista offensivo Ighli Vannucchi ha fatto la sua previsione sulla prossima stagione.

Ighli Vannucchi ha parlato a News.Superscommesse.it del prossimo campionato di Serie A. “Potremmo assistere a un campionato davvero appassionante. Thiago Motta ha lasciato Bologna come meglio non poteva, regalando un risultato incredibile. Sa porsi con grande stile ed eleganza ed è un vero conoscitore del calcio moderno; allenare la Juventus, però, vuol dire che devi essere pronto a vincere sempre. Al momento, l’attuale rosa ha ottime individualità ma non ci sono i campioni, per cui dovrà lavorare fortemente sul collettivo”.

Qui Milan

“Paulo Fonseca è un’incognita ma bisogna avere rispetto per questa scelta, anche perché sarà il campo a emettere sentenze sul suo operato. A me piaceva tantissimo Pioli e avrei fatto il possibile per convincerlo a restare a lungo, perché ha mostrato grande umiltà ed equilibrio, specie quando c’erano periodi non proprio esaltanti per la squadra”.

Simone Inzaghi

Il Napoli riparte da Conte

“Il binomio Napoli-Conte mi piace molto, perché sia il club che l’allenatore stesso hanno la stessa voglia di mettersi in gioco e di fare bene. Riparte da una città tra le più passionali al mondo, l’ideale per lui che è un trascinatore e vive di forti emozioni. I tifosi saranno, ancora una volta, una componente determinante per rendere al meglio le prestazioni della squadra. Sarà davvero interessante vederlo all’opera e sono sicuro che ci sarà da divertirsi”.

La previsione

“Credo che l’Inter resti sempre la squadra favorita per la vittoria del campionato, perché ha l’organico più completo e più esperto. Napoli e Juventus se la giocheranno alla pari per tentare di spodestare la squadra di Simone Inzaghi; il Milan resta tra quelle che si contenderanno almeno un piazzamento utile per la Champions League, insieme all’Atalanta che può anche pensare di allestire una squadra per scrivere la storia. Sarebbe fantastico se uno Scudetto raggiungesse altre mete e Bergamo potrebbe essere il posto giusto per interrompere il potere delle grandi. I presupposti ci sono”.

L’articolo Vannucchi: “Bello il binomio Napoli-Conte, mi piacerebbe che lo Scudetto raggiungesse altre mete” proviene da Notizie Inter.

Riproduzione riservata © 2024 - CALCIOBLOG