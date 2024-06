L’ex centrocampista Simone Perrotta esprime il suo parere su diversi centrocampisti della nazionale azzurra.

La Gazzetta dello Sport ha intervistato Simone Perrotta che ha elogiato l’interista Davide Frattesi. “Pellegrini è diverso da Frattesi – più ’10 vero’, gli piace avere la palla nei piedi – come Scamacca ovviamente è diverso da Totti, anche se hanno una cosa in comune: se gli lasci mezzo metro, ti ammazzano con il tiro. Gianluca deve tirar fuori i difensori creando spazi per Frattesi, che però non può aspettare solo il lavoro del centravanti, ma con i suoi inserimenti deve creare imbarazzo alla difesa. Totti giocava su queste indecisioni, ci andava a nozze“.

Davide Frattesi

Il paragone

Frattesi non ha mai nascosto che Perrotta è stato uno dei suoi primi idoli: l’ex Roma ha risposto così sulle cose che li accomunano. “Non amo i paragoni, però mi fa piacere. Lui ha un vantaggio: ha occupato quella posizione presto, io ho giocato metà carriera in altri ruoli“.

I continui richiami di Spalletti a Frattesi

“Ho visto, in tv. Ma Frattesi ha quello che Spalletti gli chiede, soprattutto i tempi di inserimento giusti e queste non sono cose che si allenano: le hai o non le hai, annusi dove sta per arrivare il pallone, immagini la traiettoria già prima che parta“.

L’altro interista Barella

“Barella è diverso: meno forza nelle gambe di Frattesi, più strappi palla al piede. Ma quel timing ce l’ha pure lui“.

