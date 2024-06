L’allenatore Andrea Stramaccioni ha elogiato il disegno tattico difensivo messo in atto da Luciano Spalletti.

Andrea Stramaccioni a Tuttosport ha sottolineato come possa diventare un problema l’elevato numero di gare a cui sono sottoposti i calciatori. “Il tema degli impegni sta diventando serio, e la prossima annata con il Mondiale per Club sarà, se possibile, ancora più pesante per gli atleti. I calciatori che fanno parte di nazionali o di squadre d’élite rischiano di giocare un numero molto alto di gare ufficiali con tutto ciò che ne consegue sia da un punto di vista fisico come rischio infortuni, sia da un punto di vista mentale, perché non staccano praticamente mai“.

Riccardo Calafiori

La coppia Bastoni-Calafiori

“E se pensiamo che è rimasto fuori anche Buongiorno… Direi che vedere elementi di piede forte sinistro sarà una costante in questo Europeo. Mi è piaciuto tantissimo il modo con cui l’Italia ha affrontato tatticamente la gara, costruendo a tre con Di Lorenzo e Calafiori a ‘spingere palla’ ogni volta che avevano spazio e Bastoni ‘promosso’ con il forfait di Acerbi a leader centrale difensivo dei tre. Il tutto con l’abilità della stessa linea di ricomporsi e tornare a 4 in fase di non possesso con l’arretramento di Dimarco nel ruolo di terzino sinistro e lo scivolamento di Di Lorenzo nel ruolo che ricopre nel Napoli più largo a destra. Tutto ciò, oltre che per avere un pacchetto più difensivo e più solido, anche per non coinvolgere il nostro giocatore di maggiore qualità nell’uno contro uno, cioè Chiesa, in rincorse difensive che non gli appartengono e che gli avrebbero fatto solo disperdere energie“.

