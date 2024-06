I dirigenti nerazzurri non hanno ancora trovato ancora l’accordo con l’entourage del tecnico nonostante il grande ottimismo professato dalle parti in causa.

L‘Inter e il suo allenatore Simone Inzaghi stanno lavorando al rinnovo del contratto che li lega: nonostante un comune desiderio di proseguire insieme ci sono ancora degli aspetti su cui lavorare.

La situazione

Nonostante secondo molti addetti ai lavori il problema che ostacolo la fumata bianca sul rinnovo sia la data di scadenza, secondo SportMediaset, sulle condizioni economiche mancherebbe l’accordo. Il tecnico punta a un ingaggio annuo tra i 7 e i 7,5 milioni di euro, mentre l’offerta del club si attesta attorno ai 6,5 milioni. Tale divario non sembra minare la fiducia reciproca, ma fa sì che ci voglia ancora tempo (e magari qualche altro incontro in sede) per giungere a dama.

Calciatori dell’Inter e Inzaghi

Il punto di vista della dirigenza

Il club nerazzurro non può offrire più di quanto proposto per far quadrare il bilancio. Marotta e Ausilio hanno piena fiducia nelle capacità di Inzaghi, e lo considerano un elemento centrale del progetto sportivo. Tuttavia, l’organizzazione finanziaria e la sostenibilità economica rimangono prioritarie.

Prossime mosse

Le parti prevedono nuovi incontri nelle prossime settimane, senza fretta ma con la consapevolezza che un accordo dovrà essere raggiunto prima dell’inizio della nuova stagione perché l’amministratore delegato, ora anche presidente, storicamente non ha mai iniziato la stagione con l’allenatore col contratto in scadenza. Si pensa quindi che entro l’inizio di agosto un accordo sarà trovato: si lavorerà su eventuali bonus che possano colmare la distanza tra domanda e offerta.

