Il giornalista Fabrizio Biasin ha fatto il punto sulle trattative che sta conducendo in questo momento il club nerazzurro.

Fabrizio Biasin a TeleLombardia ha parlato del mercato dell’Inter a partire dal possibile interesse per il laterale tornato allo Spezia dopo il mancato riscatto da parte dell’Atalanta. “Holm? Su di lui non ho nessun riscontro. Piaceva l’anno scorso, ma quest’anno è stato bocciato da Gasperini. Non credo che possa essere un’opzione. Poteva avere un senso Ndoye, ma credo che costi una cifra che ora l’Inter non vuole trattare”.

Josep Martinez

Su Josep Martinez

“Domani (oggi, ndr) dovrebbe esserci un incontro con il Genoa per provare a chiudere. Al Genoa piace Oristanio come contropartita. L’Inter mette volentieri a disposizione i suoi ragazzi, a patto di mantenerne il controllo. Per il resto, se non succede nulla, si resta così. Potrebbero arrivare eventualmente un difensore centrale e una quinta punta. L’Inter cercherà un centrale giovane, un nuovo Bisseck“.

Eventuali operazioni in attacco

“Io non credo che in questo momento l’Inter stia cercando di far partire Arnautovic. Sia pubblicamente che dietro le telecamere, la dirigenza dell’Inter dice di non voler far partire Arnautovic e non pensa che sia un peso. Prima bisogna sistemare la pratica Correa, non semplice da risolvere visto che il suo contratto nel 2025 e che non potrà nemmeno andare via in prestito, e poi eventualmente ragionare su un’altra punta“. Gran parte dei giornali sportivi italiani sostiene invece che i nerazzurri sotto sotto vogliano cedere l’austriaco.

