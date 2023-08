Enrico Varriale ha scritto su Twitter del possibile successore di Roberto Mancini in Nazionale. Un accenno velenoso anche al tecnico della Juventus Massimiliano Allegri.

L’ex ct @Robymancio avrà modo di spiegare i motivi di un addio che era nell’aria da tempo e che sorprende solo per la tempistica,a un mese da match decisivi per @Azzurri.Per la successione #Spalletti è il nome giusto.Una soluzione tipo #Allegri darebbe spazio a tante dietrologie. pic.twitter.com/PewOhREr4F — enrico varriale (@realvarriale) August 13, 2023

Le sue parole: «L’ex ct Roberto Mancini avrà modo di spiegare i motivi di un addio che era nell’aria da tempo e che sorprende solo per la tempistica, a un mese da match decisivi per la Nazionale azzurra. Per la successione Spalletti è il nome giusto.Una soluzione tipo Allegri darebbe spazio a tante dietrologie».

The post Varriale: «Ecco cosa penso di Allegri in Nazionale» appeared first on Juventus News 24.

Riproduzione riservata © 2023 - CALCIOBLOG